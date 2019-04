A dupla Apple Pencil + iPad Pro pode impedir que você… abra o seu carro!

Taí um problema inesperado que, acredito eu, muitos nunca imaginariam que seria causado pela dupla Apple Pencil + iPad Pro.

Se você é um feliz proprietário de um lápis e um tablet da Maçã e tiver um carro com uma chave dotada de trava eletrônica, atenção: esses produtos podem interferir e impedir que você abra o seu carro, como informou o iGeneration [Google Tradutor].

A Apple explicou o caso em um artigo de suporte: segundo a empresa, se você estiver carregando seu Apple Pencil (2ª geração) com o iPad Pro e o controle do alarme do seu carro (trava eletrônica) estiver próximo, interferências do sinal podem impedir que você destrave o veículo.

A solução, contudo, é bem simples. Se isso acontecer, você pode simplesmente levar o iPad Pro para longe do controle do alarme ou remover o Apple Pencil do iPad Pro e guardá-lo separadamente. Vale notar que se o Apple Pencil tiver concluído o carregamento, qualquer interferência de sinal resultante cessará.

Para a Maçã colocar isso no site dela é porque algumas pessoas sofreram com tal problema. Agora imagine você descobrindo que o problema todo era o Apple Pencil recarregando no iPad Pro… 😒

via 9to5Mac