Apple Watch Series 4 detecta queda de idosa de 80 anos na Alemanha

O Apple Watch foi, mais de uma vez, o gadget que fez a diferença na vida de alguns usuários que (literalmente) foram salvos por ele, como informamos algumas vezes [1, 2, 3]. Com o Apple Watch Series 4 isso só aumentou, por meio do app de eletrocardiograma (ECG) e do recurso Detecção de Queda.

Desta vez, os serviços de emergência da cidade de Munique (Alemanha) foram acionados pelo vestível quando uma idosa de 80 anos caiu dentro de seu apartamento, como relatado pelo Corpo de Bombeiros alemão.

Como a Detecção de Quedas estava ativada no Apple Watch Series 4 da idosa (usuários com menos de 65 anos precisam ativar o recurso manualmente no app Watch), o relógio pôde avisar os serviços de emergência rapidamente após a queda. Ao atender a chamada, os bombeiros foram alertados de que uma pessoa havia caído e foram informados das coordenadas do acidente.

A equipe de resgate usou os dados fornecidos pelo vestível para identificar o endereço da vítima e uma ambulância foi enviada ao local. O Apple Watch também alertou o filho da idosa, cujo número de telefone estava registrado como contato de emergência.

A idosa foi examinada pelos paramédicos e, felizmente, não teve nenhum ferimento grave.

Como dissemos, o Apple Watch possui essa fama de salva-vidas justamente pelo número de recursos de saúde que contribuem diariamente para a vida dos usuários. A Detecção de Queda já contribuiu para salvar a vida de outro usuário em outubro passado, na Noruega.

