Catedral de Notre-Dame receberá doação da Apple para a sua reconstrução

Ontem, a mídia nacional e internacional repercutiu, astutamente, o incêndio na (quase milenar) Catedral de Notre-Dame, em Paris (França). Enquanto os danos na estrutura ainda são avaliados, o governo francês já pensa na reconstrução da catedral e segue investigando as causas das chamas que atingiram o local.

Por falar em reconstrução, após o incêndio muitas pessoas (incluindo personalidades da TV e do cinema) e empresas foram à web para oferecer suporte e ajuda às ações de reedificação da catedral, incluindo o CEO da Apple, Tim Cook.

Na manhã de hoje, o executivo compartilhou no Twitter que todos em Cupertino estão entristecidos com o fato e anunciou que a Apple contribuirá com os esforços de reconstrução do símbolo histórico parisiense.

We are heartbroken for the French people and those around the world for whom Notre Dame is a symbol of hope. Relieved that everyone is safe. Apple will be donating to the rebuilding efforts to help restore Notre Dame’s precious heritage for future generations.🇫🇷

— Tim Cook (@tim_cook) 16 de abril de 2019