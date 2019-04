macOS 10.14.4 deixa a tela dos novos MacBooks Air mais brilhante

Quando a Apple anunciou os novos MacBooks Air, potenciais compradores ficaram levemente decepcionados com uma das especificações dos computadores: suas telas Retina teriam nível de brilho máximo na casa dos 300 nits, semelhante à dos MacBooks e bem abaixo dos 500 nits da dos MacBooks Pro. Uma atualização de software, entretanto, mudou isso — sim, é isso mesmo!

Um usuário do Reddit percebeu recentemente que a Apple atualizou a lista de especificações dos novos MacBooks Air, que agora ostentam uma tela de 400 nits. Checando arquivos da mesma página, é possível chegar à conclusão de que a mudança foi realizada no último dia 29.

Mas como é possível mudar um aspecto do hardware das máquinas sendo que elas são exatamente as mesmas desde o lançamento? O MacRumors confirmou com a Apple que a mudança tem a ver com o macOS Mojave 10.14.4, já disponível desde o último dia 25 — aparentemente, a atualização corrige o brilho padrão da tela, o que fez a medição aumentar nos testes internos da empresa.

Por mais que a resposta da Apple não diga muita coisa, será interessante acompanhar os testes dos novos MacBooks Air com a atualização. Em medições realizadas antes do update, publicações diferentes obtiveram resultados discrepantes: na Laptop Mag, a tela do computador foi capaz de chegar a no máximo 234 nits (muito abaixo do próprio número divulgado anteriormente pela Apple), enquanto a NotebookCheck chegou a 315 nits.

Será que uma mera atualização de software realmente tornou a tela dos MacBooks Air mais brilhante e mais apta de ser usada em ambientes muito iluminados? Veremos em breve, com as medições apropriadas.