Mais de 60 iPhones são apreendidos pela Receita Federal no Aeroporto Internacional de Natal

A Receita Federal divulgou hoje que apreendeu, no último domingo (14/4), mais de 60 iPhones importados de forma ilegal no Aeroporto Internacional de Natal, no Rio Grande do Norte.

A operação foi realizada pela equipe aduaneira após uma denúncia de que um passageiro estaria com os aparelhos. As duas malas — que estavam num voo que decolou do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos — foram então selecionadas para inspeção não-invasiva e o material foi apreendido para a aplicação da pena de pedimento, segundo informou a Receita Federal.

O voo em questão era de São Paulo, mas os aparelhos vieram de Foz do Iguaçu. Provavelmente já sabendo que seria pego, o passageiro não-identificado abandonou as malas na esteira de devolução de bagagens.

Segundo a equipe aduaneira, as apreensões de mercadorias estrangeiras transportadas por passageiros provenientes de Foz do Iguaçu — e fazendo esse voo de São Paulo para o Rio Grande do Norte — têm se tornado bastante comum.

No dia 6 de abril, por exemplo, a equipe fez retenção de diversas mercadoras estrangeiras (celulares e perfumes) também provenientes de Foz do Iguaçu os quais estavam nas bagagens de um casal de passageiros de voo proveniente de Guarulhos.

Obviamente, casos assim não acontecem somente no Rio Grande do Norte; no fim do ano passado, nós informamos que um brasileiro foi preso com 246 iPhones ao desembarcar em Guarulhos; em 2017, outro também foi preso no mesmo aeroporto com mais 72 smartphones da Apple.

