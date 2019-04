Novo recurso nativo do macOS 10.15 usará iPad como monitor externo

Quem tem um Mac e um iPad provavelmente já leu, buscou informações ou se interessou numa solução para utilizar o tablet como segundo monitor — ou até mesmo como principal, no caso do Mac mini. Temos algumas opções no mercado como o Luna Display, o Duet Display, o Air Display 3 e outras. Agora, uma nova opção tem tudo para chegar em breve — e ela promete!

Guilherme Rambo, do 9to5Mac, afirmou que a Apple está trabalhando para criar uma experiência dessas nativa no Mac. De acordo com pessoas familiarizadas com o desenvolvimento do macOS 10.15, o novo sistema terá um recurso que permitirá enviar qualquer janela, de qualquer aplicativo, para um monitor externo. E esse monitor externo poderá ser uma tela normal conectada ao Mac ou… um iPad!

Internamente chamada de “Sidecar”, essa nova opção poderá ser acessada quando o usuário passar o mouse em cima do botão verde em uma janela de aplicativo do Mac. O menu terá as seguintes opções: tela cheia, lado a lado ou telas externas (como falamos, incluindo iPads e monitores externos conectados ao Mac).

E jogar o conteúdo para o iPad ainda tem um diferencial bem legal: segundo Rambo, usuários poderão usar o Apple Pencil para desenhar/escrever no tablet mesmo quando ele estiver sendo usado como um monitor externo, transformando efetivamente o iPad em uma mesa digitalizadora à la Wacom. Os engenheiros também estão trabalhando em opções que permitirão que as janelas sejam facilmente encaixadas em um lado da tela, semelhante a um recurso que já existe no Windows e simulado pelo aplicativo Magnet, bastante famoso na Mac App Store.

As novidades relacionadas aos novos sistemas operacionais da Apple deverão ser apresentadas oficialmente na Worldwide Developers Conference (WWDC) 2019, que acontecerá entre os dias 3 e 7 de junho.