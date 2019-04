Apple juntará Buscar Meus Amigos e Buscar Meu iPhone em um novo app

Você conhece o app Buscar Meus Amigos? E o Buscar Meu iPhone? São aplicativos disponíveis para iOS os quais permitem, respectivamente, localizar facilmente seus amigos/familiares e os seus próprios dispositivos conectados ao seu ID Apple. Pensando em segurança, são apps basicamente essenciais hoje em dia. A Apple sabe da importância deles e, aparentemente, está planejando boas novidades para os dois junto ao iOS 13.

Segundo Guilherme Rambo, do 9to5Mac (que ligou o turbo nesta semana e não para de soltar informações sobre os futuros sistemas da Apple, como já vimos aqui e aqui), a Apple mesclará os dois aplicativos — o tal novo app, de codinome “GreenTorch”, já está sendo testado por engenheiros.

De acordo com pessoas familiarizadas com o desenvolvimento desse novo app (que preferiam se manter em anonimato por questões óbvias), ele terá os mesmos recursos encontrados hoje no Buscar Meus Amigos (compartilhar localização, receber notificações quando um amigo/familiar deixar/chegar a um local, etc.) e no Buscar Meu iPhone (colocar aparelhos em “Modo Perdido”, “Tocar Som” para encontrá-los, etc.) e estará disponível tanto para iOS quanto para macOS — graças ao “Projeto Marzipan”.

Como, eu não sei, mas Rambo disse que o novo aplicativo contará com uma nova capacidade de encontrar dispositivos do usuário chamada “Find Network”, a qual permitirá que os gadgets sejam rastreados mesmo quando não estiverem conectados a uma rede Wi-Fi ou celular — aguardo ansiosamente esse recurso para ver se consigo encontrar os meus AirPods perdidos aqui em casa. 😝

Além disso, a Apple também quer que usuários possam rastrear qualquer aparelho (não apenas seus dispositivos da Apple) usando esse novo aplicativo unificado. A empresa está trabalhando em um novo hardware, conhecido apenas como B389 pelas pessoas envolvidas com o seu desenvolvimento. Esse novo produto será uma tag que pode ser “colada” a qualquer coisa.

A tag poderá então ser emparelhada com o seu ID Apple (nos moldes de configuração dos AirPods, por aproximação). Após isso, usuários podem então receber notificações quando o dispositivo ficar muito longe da tag, evitando que eles esqueçam o item. Determinados locais poderão ainda ser adicionados a uma lista de locais ignorados, para que o item possa ser deixado sem que você seja notificado (como a sua própria casa, por exemplo). A localização de uma tag também poderá ser compartilhada com amigos ou familiares.

Será possível ainda armazenar informações de contato nessa tag, que poderá ser lida por qualquer dispositivo da Apple quando ela for colocada em “Modo Perdido”. O proprietário da tag, então, receberá uma notificação quando ela for encontrada — a ideia, segundo Rambo, é que a Apple aproveite a grande quantidade de dispositivos ativos da Apple para criar uma rede de crowdsourcing que ajuda seus usuários a encontrar qualquer item perdido.

Não se sabe quando a Apple planeja lançar esse produto, mas pode ser que ele seja anunciado em setembro, junto aos novos iPhones.