Apple poderá lançar novo iPhone com tela de 4,7″ em 2020

Com o lançamento do iPhone X, em 2017, alguns donos de iPhones de 4,7 polegadas (iPhones 6, 7 e 8) sentiram-se desamparados, já que a partir daí a Maçã lançou dispositivos com displays ainda maiores, chegando a 6,5 polegadas com o iPhone XS Max.

Contudo, o jornal chinês Economic Daily News (EDN) informou [Google Tradutor] que isso poderá mudar, para a felicidade desses usuários. De acordo com o relatório, a Apple planeja lançar uma “versão atualizada do iPhone 8 de 4,7 polegadas” em março do ano que vem, com o objetivo de impulsionar o mercado de smartphones de médio porte.

Segundo a EDN, fontes anônimas da empresa taiwanesa Fubon Securities Investment Trust afirmaram que a Pegatron, fornecedora parceira da Apple, recebeu um pedido inicial de 20 milhões de unidades do suposto dispositivo. Mais precisamente, esse modelo deverá contar com o mesmo display LCD de 4,7″ e câmera traseira, mas ganhará um novo processador (possivelmente o) A13 e armazenamento interno a partir de 128GB.

Isso também significa que esse modelo contaria com o Touch ID (assim como os novos iPads mini e Air), mantendo as principais características dos iPhones mais antigos. Quanto ao preço, a EDN acredita que o iPhone 8 atualizado variará entre US$600 e US$650, o que poderá ajudar a aumentar as vendas da Maçã em mercados emergentes.

Resta-nos continuar acompanhando as notícias para saber o que realmente vai acontecer. Animados?

iPhones 8 e 8 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$ 3.599,10

Preço parcelado: começando em até 12x de R$ 333,25

Cores: prateada, cinza espacial ou dourada

Capacidades: 64 GB ou 256 GB

Lançamento: setembro de 2017

via Cult of Mac