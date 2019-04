Mais uma empresa processa a Apple por infração de patentes relacionadas a Wi-Fi

A novela épica da disputa contra a Qualcomm parece ter finalmente (finalmente!) acabado, mas isso não significa que o departamento jurídico da Apple esteja livre de todos os problemas do mundo. Recentemente, mais uma empresa processou a Maçã alegando que a gigante de Cupertino infringiu patentes suas.

A bola da vez é a Red Rock Analytics, uma empresa com todas as características de uma “patent troll” — isto é, companhias que não fazem nada realmente produtivo, como serviços ou produtos, e lucram somente com processos baseados em patentes que registram/compram.

Como informou o AppleInsider, a dita cuja processou a Maçã no famigerado Distrito do Leste do Texas pela suposta infração da sua patente de número 7.346.313, que descreve o funcionamento de tecnologias transceptoras de Wi-Fi em dispositivos eletrônicos. O processo abrange boa parte dos dispositivos móveis da Maçã, incluindo smartphones do iPhone 4 em diante, iPads Pro e a Apple TV 4K.

A Red Rock já tinha processado a Samsung em outra oportunidade com base na mesmíssima patente, mas a sul-coreana respondeu com outro processo e o imbróglio continua correndo na justiça. No processo atual, a Red Rock pede que a Apple seja impedida de continuar praticando a infração, bem como um pagamento em dinheiro pelos danos e os custos dos seus advogados. Não foi especificado em quanto ficariam esses valores, entretanto.

Ainda não se sabe quando o Distrito Leste do Texas julgará o caso, mas ficaremos atentos para quaisquer desdobramentos relevantes.