Netflix diz não estar preocupada com concorrência da Apple e da Disney

Em menos de duas semanas, a Netflix assistiu ao anúncio oficial de dois serviços que podem, com o tempo, se consolidar como seus principais concorrentes: o Apple TV+ e o Disney+. A gigante do streaming, entretanto, parece não estar muito aflita com as novidades.

Na última conferência de resultados financeiros da empresa, realizada ontem (16/4), o CEO Reed Hastings afirmou que a Netflix está “animada para concorrer” com os novos serviços da Apple e da Disney, acrescentando que as duas companhias representam “marcas de consumo de nível global” e que seus investimentos na área de séries e filmes originais irão apenas fortalecer o mercado e empoderar os criadores de conteúdo.

O executivo disse ainda que a transição vista atualmente pelo mercado do entretenimento, de um consumo puramente linear para serviços sob demanda, é gigantesca de uma forma que a Netflix não será afetada pela entrada de dois fortes concorrentes.

Além disso, Hastings acredita que o tipo de conteúdo exibido por cada plataforma será bem diferente, e os consumidores terão opções atraentes em todos os serviços. Por conta disso, prossegue o CEO, não há na Netflix uma expectativa de que a chegada do Apple TV+ e do Disney+ cause um abalo nas receitas da companhia.

Obviamente, o papo é puramente especulativo e pode não passar de uma resposta exageradamente otimista para apaziguar acionistas/investidores, mas o fato é que a Netflix realmente está com a bola toda: na mesma conferência, a gigante anunciou que atingiu 148,9 milhões de assinantes ao redor do mundo, com quase 10 milhões de novos usuários adicionados só no último trimestre.

Hastings não comentou a decisão da Apple de (ainda) não divulgar o preço mensal do Apple TV+ ou a taxa extremamente competitiva do Disney+ (US$7 por mês, nos EUA) — vale notar que, recentemente, a Netflix fez um reajuste relativamente drástico nos seus valores ao redor do mundo.

Será que o CEO está certo ou o otimismo na Netflix está um tantinho exagerado? Teremos de aguardar para ver.

via 9to5Mac