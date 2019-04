Promoções do dia na App Store: monthly, Open Bar!, Civilization V e mais!

Netflix diz não estar preocupada com concorrência da Apple e da Disney Em menos de duas semanas, a Netflix assistiu ao anúncio oficial de dois serviços que podem, com o tempo, se consolidar como seus principais concorrentes: o Apple TV+ e o Disney+. A gigante do streaming, entretanto, parece não estar muito aflita com as novidades. Na última conferência de resultados financeiros da empresa, realizada ontem (16/4), […]

MacMagazine no Ar #319: Qualcomm/Intel e iPhones com 5G, novidades do macOS 10.15 e do iOS 13, Disney+ e mais! E hoje é dia de MacMagazine no Ar! 😃 Esta é a 319ª edição do nosso podcast. Participantes do dia Rafael Fischmann [@rfischmann] Eduardo Marques [@eduardomarques] Michel Duarte Corrêa [@MDuarteC] A edição é obra do Eduardo Garcia [@edugarcya]. Pauta 03:09 – Apple e Qualcomm firmam acordo + Intel abandona 5G 23:25 – WikiLeaks sobre Steve […]

CEO da Qualcomm fala sobre acordo com a Apple, mas não expõe valores De repente, não mais que de repente, a novela acabou na frente dos nossos olhos: pouco depois do início do julgamento de uma das suas disputas judiciais em San Diego (Califórnia, EUA), Apple e Qualcomm resolveram suas diferenças fora da corte e anunciaram um acordo que termina, efetivamente, todos os processos rolando entre as duas […]