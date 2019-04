Shutterstock para iOS lança recurso de realidade aumentada para visualizar arte na sua parede

A cada dia, mais desenvolvedores abraçam o framework ARKit da Apple e as maravilhas do mundo da realidade aumentada, percebendo como a tecnologia pode potencializar seus atrativos e os recursos dos seus aplicativos. O mais recente nome a entrar nesse barco é o Shutterstock.

O gigantesco banco de imagens (do qual somos parceiros, diga-se) atualizou recentemente seu app para iOS com um novo recurso, baseado no ARKit, que coloca os mais de 250 milhões de fotografias e artes do site na sua parede. Basta clicar no botão “View in Room” na página de qualquer imagem e o app abrirá automaticamente a câmera, detectando a parede mais próxima e colocando nela a arte. Você, claro, pode reposicionar a imagem da forma que quiser.

O Shutterstock justifica o novo recurso com um dado interessante: cada vez mais, usuários da plataforma estão usando suas fotografias e ilustrações para decorar ambientes em casas, estabelecimentos comerciais e escritórios. Com a novidade, será possível ter uma ideia mais clara de como determinada imagem ficará no seu ambiente antes de efetivamente adquiri-la.

A versão 4.4 do Shutterstock para iOS já traz a novidade, e você pode experimentá-la neste exato momento — desde que tenha, claro, um dos dispositivos compatíveis: iPhone 6s/SE e superiores, iPad (modelo 2017) e superiores, iPad mini de quinta geração ou qualquer modelo do iPad Pro.