WhatsApp ganhará adesivos animados; WhatsApp Business será lançado para iPads

O WhatsApp era conhecido por ser o mensageiro mais utilizado no Brasil, porém um dos que oferecia menos recursos. Bem, não há como não reconhecer que, recentemente, o Facebook está investindo bastante nele, implementando recursos para equipará-lo com a concorrência — ou até mesmo pensando em coisas que Telegram e outros ainda não tornaram reais, como por exemplo servir como uma carteira digital.

As mais novas funcionalidades que estão sendo testadas pela equipe de desenvolvimento do WhatsApp são duas: adesivos animados e uma versão do WhatsApp Business para iPads.

Adesivos animados

Os adesivos animados são como os tradicionais, só que… bem, animados. 😝

De acordo com o WABetaInfo, eles podem ser incluídos em pacotes de adesivos e, diferentemente de um GIF ou vídeo (que depois de ser reproduzido fica lá, imóvel), os adesivos animados ficam se movimentado para todo o sempre.

O novo recurso está sendo testado nos apps para iOS e Android, bem como também será compatível com as versões desktop e web do mensageiro. Não se sabe, contudo, quando ele será liberado oficialmente.

WhatsApp Business para iPad

Há alguns dias, nós informamos que o WhatsApp finalmente poderá chegar aos iPads de forma nativa, sem precisar de gambiarras.

NEWS: WhatsApp Business will be available on iPad as well! https://t.co/OhH73R7cKb — WABetaInfo (@WABetaInfo) 17 de abril de 2019

Pois o WABetaInfo informou agora que uma versão do WhatsApp Business, lançado recentemente para iOS após algumas semanas de testes, também chegará ao tablet da Apple — uma ótima notícia para donos de pequenas/médias empresas que buscavam uma solução assim.

Assim como os adesivos animados, ainda não se sabe ao certo quando o WhatsApp Business para iPads será lançado.