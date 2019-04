Acionistas acusam Apple de esconder queda nas vendas de iPhones em processo

Quando eu disse, ainda ontem, que o departamento jurídico de Cupertino estava longe de ganhar uma folga após o encerramento das disputas judiciais com a Qualcomm, eu não estava brincando: os processos contra a Apple continuam chegando em ritmo de cachoeira, como sempre aconteceu. E a ação mais recente veio de um grupo de acionistas da própria empresa, como informou o Mercury News.

A ação coletiva foi movida pelo Fundo de Aposentadoria dos Empregados da Cidade de Roseville, na Califórnia. O grupo detém uma pequena quantidade de ações da Apple e moveu o processo em nome de todos os acionistas da Maçã, afirmando que a empresa cometeu fraude na divulgação de informações relacionadas às vendas de iPhones nos últimos meses.

Mais precisamente, os queixosos afirmam que a Apple sabia desde novembro passado que as vendas de iPhones estavam em baixa, mas passou quase dois meses contando uma outra história, mais positivas, aos acionistas. Só no início de janeiro, com a infame carta de Tim Cook, é que a real situação dos smartphones foi finalmente revelada — até lá, entretanto, muitas pessoas, grupos ou empresas tinham investido em ações da Maçã com base em informações enganosas, segundo o processo.

A ação pede que a Apple compense todos os indivíduos ou grupos que compraram ações da empresa entre 2 de novembro do ano passado e 2 de janeiro de 2019, dia em que Tim Cook divulgou a carta aos acionistas — e dia, também, em que cada ação da Maçã perdeu mais de US$15 em valor de compra.

Esse está longe de ser o primeiro processo do tipo sofrido pela Apple por conta das vendas baixas de iPhones: já tivemos uma ação movida no dia seguinte à carta, e mais outra alguns dias depois. Agora, mais essa papelada ocupará os próximos meses do departamento jurídico em Cupertino — e nós, claro, ficaremos atentos quanto aos seus desdobramentos.

via MacRumors