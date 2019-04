Apple Music lança série documental sobre o rapper Wiz Khalifa

O Apple Music lançou, ainda ontem, uma série documental sobre a carreira e a vida do rapper americano Wiz Khalifa chamada “Wiz Khalifa: Behind the Cam”. A série possui cinco episódios que “entram nos aspectos mais íntimos” do artista, conforme divulgado pela plataforma de streaming da Maçã.

Uma série de documentários exclusivos sobre a vida pessoal do superstar do hip-hop, Wiz Khalifa. Ao longo de cinco episódios, Wiz fala sem rodeios sobre as diferentes fases de sua carreira e, mais recentemente, como sua vida mudou desde o nascimento de seu filho Sebastian. Assista a Wiz com seus parceiros da Taylor Gang e desfrutando momentos especias com “Bash”, abrindo a cortina da vida de um verdadeiro astro do hip-hop.

O produtor executivo do projeto, Michael Strahan, contou para a Variety que a equipe de Khalifa trabalhou com o Apple Music para fornecer ao mundo “um olhar íntimo sobre a ascensão do ícone do entretenimento”. O rapper participou do festival Coachella, na Califórnia, no último final de semana e se apresentará novamente no dia 19 próximo.

Tenha uma visão exclusiva da vida pessoal do superstar @wizkhalifa. Assista ao documentário #BehindTheCam agora, somente no Apple Music: apple.co/behindthecam

Ainda que a Maçã esteja concentrando o lançamento de novas produções para o Apple TV+, os documentários relacionados à musica e aos bastidores da vida de artistas permanecerão no Apple Music. Recentemente, o serviço ganhou um novo design na aba “Explorar”; agora, para encontrar TVs e filmes, é necessário pesquisar o nome do programa que você deseja assistir na aba “Buscar”.