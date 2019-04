Apple supera Samsung em vendas de smartphones nos EUA no primeiro trimestre

A corrida pela liderança no mercado de smartphones é uma disputa eterna: a cada período, uma fabricante consegue uma pequena dianteira, só para ser destronada logo em seguida. No primeiro trimestre, a Apple conseguiu se sobressair perante sua principal rival — ao menos nos Estados Unidos.

Nas estimativas da Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), a Apple abocanhou 36% do mercado americano de smartphones no primeiro trimestre de 2019, contra 34% da Samsung. O resultado é bem melhor do que o do mesmo período de 2018, quando a Maçã ficou com 31% de market share, mas ainda fica muito abaixo do desempenho obtido nos dois anos anteriores — em 2016, por exemplo, a gigante de Cupertino conquistou 40%.

O restante foi dividido basicamente pela LG, com 11%, e pela Motorola, com 10%; no mais, a categoria “Outros”, composta por todas as demais fabricantes, abocanhou os 10% que restaram do segmento. Segundo a CIRP, essa aproximação da Motorola em relação à LG é um dos aspectos mais interessantes do último levantamento — a fabricante americana passou anos à margem do mercado e agora, com uma série de acertos recentes, está a ponto de reconquistar o terceiro lugar do segmento.

É bom notar que os bons resultados da Apple não são totalmente mérito da Maçã: a Samsung, afinal, colocou seus novos flagships no mercado somente no início de março, o que retardou o interesse dos consumidores.

Vai ser interessante ver o que teremos de números no próximo trimestre, já que tanto Apple quanto Samsung estarão com seus carros-chefes mais recentes no mercado. Previsões mostram que o iPhone continuará com as vendas em baixa, o que pode ser o prenúncio de resultados não muito bons para a Maçã — mas a realidade, só o tempo dirá.

via AppleInsider