Apple Watch poderá autenticar mais coisas no macOS 10.15

Há algum tempo, usuários de Apple Watches contam com um recurso que eu particularmente adoro — principalmente se você não tem um MacBook Air/Pro com Touch ID: a possibilidade de desbloquear o Mac usando o relógio. Basta abrir a tampa do Mac, mexer no trackpad ou no mouse que, ao estar com o relógio devidamente desbloqueado punho, o computador reconhece que você é você e libera o uso sem a necessidade de digitar a sua senha.

Ainda assim, essa comunicação entre Apple Watch e Mac se resume ao desbloqueio inicial. Quem tem um Mac com Touch ID consegue fazer mais coisas, como por exemplo preencher automaticamente nomes de usuário e senhas em formulários.

No macOS 10.15, contudo, a Apple deverá expandir o uso do Apple Watch como autenticador. Segundo Guilherme Rambo, do 9to5Mac — que mais uma vez cita fontes familiarizadas com o desenvolvimento do macOS —, a próxima versão do sistema operacional desktop da Apple permitirá que usuários autentiquem outras operações no Mac além de apenas destravar a máquina com o relógio.

Rambo disse que não está claro que tipo de autenticações serão suportadas, mas é possível que todas as operações as quais atualmente podem ser autenticadas com o Touch ID também possam ser aprovadas pelo Apple Watch. Para isso, é provável que haja uma interface de usuário no watchOS para autorizar o processo, semelhante à atual confirmação do Apple Pay (o usuário precisa apertar o botão lateral duas vezes para permitir a compra; algo bem mais simples que digitar uma senha), já que fazer tudo sem o conhecimento do usuário não parece ser algo tão seguro assim.

Ou, quem sabe, a Apple explique bem como tudo funciona com um bom tutorial no macOS 10.15 e, ao autenticar uma dessas operações, o relógio envie apenas um aviso (um novo som ou um novo padrão de tremida) a fim de deixar o usuário ciente de que o Watch foi utilizado como senha (e nenhum tipo de interação seja realmente necessária, exatamente como funciona o desbloqueio do Mac hoje).

Conheceremos essa e outras novidades do macOS 10.15, do iOS 13, do watchOS 6 e do tvOS 13 na WWDC19, que acontecerá entre os dias 3 e 7 de junho.