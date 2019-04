Evernote corrige falha de segurança no macOS; Xcode, Procreate, Halide e Spectre são atualizados

Mais um dia, mais uma leva de atualizações de aplicativos importantes na App Store! Vamos dar uma olhada nelas a seguir.

Evernote

O Evernote para macOS recebeu uma atualização, digamos, forçada — para corrigir um problema de segurança relativamente grave descoberto por um pesquisador e revelado pelo TechCrunch.

Na descoberta do pesquisador Dhiraj Mishra, o Evernote era suscetível a um ataque em que um link malicioso exibido no aplicativo poderia executar comandos no macOS quando clicado. O pequeno vídeo abaixo dá um exemplo onde uma URL clicada pelo app abre a Calculadora do sistema:

A equipe de desenvolvimento do Evernote confirmou que a brecha já foi consertada, e o aplicativo, agora, avisa os usuários todas as vezes que um link que abrirá um arquivo em seus computadores. Melhor, não?

Xcode

A ferramenta de desenvolvimento de apps da Maçã, por sua vez, recebeu uma atualização mais discreta depois de um update maior que lhe deu suporte à versão 5.0 da linguagem de programação Swift.

O Xcode 10.12.1 corrige um problema no tempo de compilação de projetos muito grandes do Swift, além de trazer outras melhorias menores e correções de bugs.

Chroma Noir

Falando em Swift 5 e diminuição do tamanho de apps, a desenvolvedora Chrome Noir fez exatamente isso com duas das suas criações mais populares: os apps de câmera Halide e Spectre.

We’re now running Swift 5 in both apps. No longer having to bundle the standard libraries cut about 8mb. https://t.co/s0rEGYZ8wI — Ben Sandofsky (@sandofsky) 16 de abril de 2019

Nós passamos a rodar a Swift 5 em ambos os apps. O fato de não precisarmos mais incluir as bibliotecas padrão cortou cerca de 8MB de cada um deles.

O desenvolvedor Ben Sandofsky anunciou no Twitter as novidades, revelando que ambos os aplicativos já foram atualizados para rodar com a Swift 5. Os benefícios são visíveis: nos dois casos, os apps tiveram seu tamanho cortado quase pela metade — o Halide agora pesa 20,2MB, enquanto o Spectre ocupa 15,1MB no seu dispositivo.

O Halide, especificamente, ganhou outra boa novidade: suporte aos Atalhos da Siri. Agora, usuários podem configurar comandos para a assistente abrir o aplicativo no modo selfie ou na tela de revisão diretamente.

Procreate

Da programação para o design: a Savage atualizou recentemente o Procreate, um dos aplicativos de ilustração mais populares para o iPad, com as primeiras ferramentas de texto da plataforma.

Com as novidades, é possível adicionar facilmente palavras, frases ou mesmo parágrafos inteiros às suas criações, adicionando e ajustando fontes, editando caracteres e regulando milimetricamente aspectos como espaçamento e alinhamento.

A versão 4.3 do Procreate traz ainda outras novidades, como uma ferramenta de compartilhamento de camadas (em PDF, PNG ou GIF), visualização rápida de uma única camada, novos modos de mesclagem e mais melhorias.

Office para Mac

No início da semana, a Microsoft atualizou os ícones da suíte Office para iOS. Agora, os apps para macOS também receberam um tapa na iconografia:

Ficou melhor, concordam?