Rumor: iPhones de 2019 terão nova câmera frontal de 12MP e 5 elementos

Ming-Chi Kuo, o analista que mais acerta no mundo Apple, está de volta. A previsão da vez é sobre as câmeras dos iPhones (tanto a frontal quanto as traseiras) que serão lançados neste ano.

Para a câmera frontal, Kuo afirmou que a Maçã trocará o sensor de 7 megapixels por um de 12 megapixels; a câmera também ganhará uma nova lente composta de cinco elementos em vez de quatro, e será incluída em todos os modelos de iPhones de 2019 (incluindo o sucessor do XR).

Já para as traseiras, ele acredita que as tais das três câmeras serão implementadas pela Apple tanto no sucessor do XS Max (de 6,5 polegadas) quanto no do XS (de 5,8 polegadas), mantendo os dois aparelhos em pé de igualdade no quesito especificações. Essa nova terceira câmera seria uma super grande-angular de 12 megapixels, por sinal, fornecida pela Sony.

O sucessor do iPhone XR, por sua vez, passaria a contar com um sistema de câmera dupla na traseira — provavelmente similar ao atual dos iPhones XS/XS Max.

Ainda de acordo com o relatório do analista, essas novas câmeras (frontal e traseira) serão especialmente revestidas em preto, para que se misturem melhor na moldura e mantenham uma aparência mais “discreta” — algo já ventilado pelo analista Jeff Pu, da GF Securities.

Boas novidades, não? Vamos torcer para que elas venham, de fato!

via 9to5Mac