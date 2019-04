Como fazer o Safari parar de pedir a sua localização ao acessar certos sites

Desde que a internet se tornou um poço sem fundo de pedidos de informações pessoais, ficou difícil escapar de certas coisas: quem usa o Safari, por exemplo, certamente vai citar os frequentes pedidos de páginas que querem capturar a sua localização. Mas você sabia que é possível calar esses pedidos, muitas vezes intrusivos, de uma vez por todas?

É muito fácil realizar esse processo, tanto no iOS quanto no macOS. No sistema móvel, tudo o que você precisa fazer é ir até Ajustes » Privacidade » Serviços de Localização e achar a opção “Sites do Safari”. Lá dentro, basta selecionar a opção “Nunca” para que os sites não capturem a sua localização em nenhum momento.

No macOS, o processo é ainda mais simples: no próprio Safari, basta acessar as preferências do navegador (atalho ⌘ , ), ir até a aba “Sites” e selecionar a opção “Localização” no quadro à esquerda. Nela, localize o quadro “Ao visitar outros sites”, no canto inferior direito, e escolha a opção “Negar”.

A escolha, claro, tem suas consequências: os sites vão parar de lhe incomodar com pedidos incessantes por sua localização, mas isso significa que quando você realmente quiser compartilhar esse tipo de informação com uma página, terá que acessar manualmente as preferências do Safari para liberar o acesso.

Ainda assim, para quem não pretende compartilhar a localização com site algum, esse pequeno ajuste pode ajudar a economizar alguns segundos de vida e tempo precioso de navegação.

Curtiram? Voltamos em breve com mais dicas simples e úteis. 😊