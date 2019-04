Conceito: “iPhone Z” se desdobra em três para virar um iPad

Aqui no MacMagazine, nós gostamos de destacar conceitos e mockups calcados na realidade e com uma sensação do tipo “bom, a Apple realmente pode fazer algo assim num futuro próximo”. Esse aqui definitivamente não é um deles — e nem por isso é menos intrigante.

A empresa russa Caviar postou recentemente seu conceito para um chamado “iPhone Z”, que, como o próprio nome já sugere, toma algumas inspirações dos recentes smartphones dobráveis — como o Galaxy Fold e o Huawei Mate X — para imaginar uma versão Cupertiniana (e, se me permitem, muito louca) da mesma ideia.

O “iPhone Z” teria não uma, mas duas dobras em sua tela que, desdobrada, teria um tamanho total de 10,2 polegadas e proporção 3:2 — quase igual à de um iPad. Fechado em três, o aparelho teria uma tela frontal de 6,6 polegadas com proporção 20:9.

A ideia traria alguns benefícios, como um chamado “modo notebook” que dobraria as telas de forma a ter uma porção inclinada, e um outro chamado “modo TV”, no qual dois terços da tela ficariam em pé para o usuário assistir a filmes ou séries. Quanto ao acabamento extremamente brega dourado com “diamantes”… bom, gosto é que nem braço.

Outras especificações incluem Face ID e Touch ID embutidos na tela, câmera traseira tripla e USB-C. Segundo a Caviar, um modelo como esses não sairia “por menos que 2.900 euros”, o que — sem impostos ou taxas — dariam cerca de R$13 mil. Que tal?

via Cult of Mac