Filme da semana: compre “A Forma da Água”, de Guillermo del Toro, por R$9,90!

Toda quinta-feira a Apple escolhe um Filme da semana na iTunes Store, cuja compra (mesmo em 4K/HDR, dependendo da produção) sai por R$9,90. O título selecionado desta vez foi “A Forma da Água”, do diretor Guillermo del Toro e vencedor de quatro Oscars (incluindo o de Melhor Filme).

Confira o trailer dele:

Eis o que a Apple diz sobre o filme:

“A Forma da Água” é um dos raríssimos casos de longas que ultrapassam os limites do gênero para serem reconhecidos como obra de arte do cinema. O mexicano Guillermo del Toro mistura crítica social e fantasia de horror para, na verdade, construir um delicado romance entre uma faxineira muda (Sally Hawkins) e uma criatura aquática (Doug Jones) presa numa instalação militar durante a década de 1960. Premiado com quatro Oscars, inclusive melhor filme e direção, o cineasta exibe toda sua conhecida direção de arte gótica em sequências emocionantes e espetaculares.