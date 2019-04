Nova chefona de varejo da Apple entra no Instagram

Mesmo depois de ser promovida a vice-presidente de pessoas da Apple, em julho de 2017, Deirdre O’Brien ainda não era uma figura muito pública. Recentemente, porém, com a saída de Angela Ahrendts, ela subiu para o cargo de VP sênior de varejo e pessoas. Aí, as coisas mudam.

Como a nova chefona das mais de 500 Apple Stores espalhadas pelo mundo (sem contar as lojas online), O’Brien passará agora a fazer visitas periódicas em várias delas, falar diretamente com todo o corpo de empregados da Maçã no varejo (que é enorme) e, inevitavelmente, se tornará uma das faces públicas da empresa.

Assumindo esse novo status, a executiva abriu ontem a sua própria conta no Instagram (já devidamente verificada) e começou a postar fotos como essa com empregados da Apple ifc mall (em Hong Kong), essa bela imagem da Apple Cotai Central (em Macau) e uma outra artística, com o logo da Apple refletido num vidro.

Na sua bio do Instagram, O’Brien escreveu “Thinking different since 1988” (“Pensando diferente desde 1988”), em alusão à clássica campanha publicitária “Think different” da Apple. E sim, ela está lá desde 1988 (mais de três décadas); a campanha, em si, rolou de 1997 a 2002.

No momento em que escrevo este post, O’Brien está com apenas pouco mais de 1.500 seguidores no Instagram. Esse número com certeza subirá rapidamente.

