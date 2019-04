Promoções do dia na App Store: Yoink, Navigate to Photo, Bridge Constructor e mais!

Aproveite a nossa tradicional seleção de promoções nas App Stores nesta Sexta-feira da Paixão!



O Yoink, desenvolvido por Matthias Gansrigler, é um excelente utilitário para guardar seus itens temporariamente.

O app funciona como espécie de “prateleira virtual”, para armazenar quase qualquer tipo de elemento — arquivos, pedaços de texto, imagens, conteúdos de apps ou mais — apenas arrastando-os para a sua interface.

Com base no recurso arrastar e soltar, no iPad ele funciona tanto como um aplicativo em Slide Over como no Split View e aceita praticamente qualquer tipo de elemento, inclusive aqueles da área de transferência ou em múltiplas quantidades — se você arrastar três imagens para o app, por exemplo, ele criará uma pasta com elas para interação posterior. Links salvos no Yoink têm pré-visualização embutida e lugares também podem ser visualizados sem sair do app com uma prévia do Mapas.

Contando com suporte a sincronização pelo iCloud, Continuidade, um teclado que pode ser adicionado ao iOS e totalmente integrado ao Spotlight, o Yoink é a solução perfeita para diversas necessidades.

Vale o download! 🙂

Se você quiser, a versão para macOS também está com desconto:

Abaixo outros aplicativos/jogos que, juntos, somam quase R$114 de desconto:

Apps para iOS

Utilitário para localização e fotos.

Aplicativo para os pequenos.

Calendário familiar.

Simulador de cabra.

Jogo de estratégia.

Criação musical.

App para macOS

Construa pontes.

Aproveitem as ofertas e tenham um ótimo fim de semana! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! 🐰