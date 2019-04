Recursos Atalhos da Siri e Tempo de Uso poderão chegar ao macOS 10.15

Durante a semana, Guilherme Rambo (do 9to5Mac) soltou informações diárias sobre novidades que muito provavelmente virão nos futuros sistemas operacionais da Apple, os quais são apresentados durante a Worldwide Developers Conference (WWDC) 2019, entre os dias 3 e 7 de junho. Hoje, o desenvolvedor brasileiro que mostrou ter boas fontes dentro da Apple fechou a semana com mais uma leva de novidades.

Dois novos recursos que foram lançados junto ao iOS 12 debutarão, segundo Rambo, no macOS 10.15: Atalhos da Siri e Tempo de Uso.

Graças aos Atalhos da Siri, usuários poderão criar atalhos de voz personalizados para ações que podem ser feitas em aplicativos compatíveis com o recurso. Além disso, existe a possibilidade de o app Atalhos (lançado pela Apple e criado com base na aquisição do Workflow) também aterrissar no sistema operacional desktop da Maçã, abrindo ainda mais as possibilidades de automatização (muito provavelmente mais uma cria do “Projeto Marzipan”).

Com isso, desenvolvedores de apps pra iPads poderão facilmente tornar seus atalhos compatíveis com o macOS — lembrando que, nesse começo, o foco da Apple no “Projeto Marzipan” deverá ser em apps para iPads, ampliando depois para apps de iPhones. É bom notar, contudo, que apenas aplicativos criados com base no “Marzipan” poderão tirar proveito do suporte aos atalhos no macOS. Ainda segundo Rambo, os engenheiros da Apple também estão trabalhando para tentar equiparar a Siri do macOS à do iOS, implementando recursos como a capacidade de ajustar timers/alarmes, perguntar sobre a qualidade do ar, etc.

Já o recurso Tempo de Uso permitirá que usuários vejam quanto tempo gastam em aplicativos e estipulem limites de tempo para uma categoria específica de apps (como, por exemplo aplicativos de redes sociais). Pais de crianças também poderão usar o recurso para definir limites de tempo para seus filhos.

O Tempo de Uso funcionará exatamente como no iOS, sendo uma nova opção no painel das Preferências do Sistema. Quando o limite de tempo de um aplicativo for excedido, uma sobreposição será exibida na tela, permitindo que o usuário feche o aplicativo ou o desbloqueie com um código de acesso.

Ainda de acordo com Rambo, a Maçã também quer implementar um novo gerenciamento para IDs Apple nas Preferências do Sistema, incluindo um melhor suporte para configurar o Compartilhamento Familiar (semelhante ao que está atualmente disponível no iOS). Por fim, novos recursos menos relevantes como efeitos do iMessage (confetes, lasers, fogos de artifício e mais) também chegarão ao macOS 10.15.

E essas possíveis novidades todas, claro, são apenas algumas prováveis informações obtidas por Rambo sobre os próximos sistemas operacionais da Apple. Provavelmente ainda vem muito mais coisa bacana por aí!