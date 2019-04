Apple perde mais um processo para a Swatch, agora pela frase “One more thing…”

Há algumas semanas a Apple perdeu um processo para Swatch na Suíça. A fabricante de relógios colocou no ar uma campanha intitulada “Tick different”; a Maçã não gostou muito pois ela faz alusão ao famoso slogan “Think Different”, utilizado por ela na década de 1990. Agora, a Apple acumulou mais uma derrota para a Swatch — desta vez na Austrália.

Como muitos devem saber, a Apple utilizou (e ainda utiliza) em algumas de suas apresentações de produtos a frase “One more thing…” para apresentar alguma novidade bastante aguardada pelo público. E a nova derrota gira me torno dessa frase: a empresa queria impedir a Swatch de usá-la na Austrália; paralelamente, tentou registrar tudo junto ao Escritório de Marcas Australiano. Não deu certo: a Apple perdeu, tendo que pagar as custas judiciais da Swatch.

Segundo informou o The Sidney Morning Herald, “a justiça concordou com a Swatch que a Apple nunca usou a frase em conexão com quaisquer bens ou serviços ‘particulares’, apenas em apresentações”.

A Swatch argumentou que usou a frase para comercializar um conjunto de relógios inspirados em “Film noir”, alegando ainda que o uso foi influenciado pela série de televisão “Columbo” — o policial protagonista da série costumava dizer “One more thing…”.

via 9to5Mac