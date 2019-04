Jailbreak unc0ver 3.0 está disponível para iPhones e iPads (iOS 11 ao 12.1.2)

A prática do jailbreak está ficando menos comum a cada dia e a cada novo recurso conquistado (a duras penas e muitos pedidos de usuários, é bem verdade) pelo iOS. Ainda assim, quem permanece no mundo do desbloqueio de iPhones e iPads tem agora uma nova opção: o unc0ver 3.0, do hacker pwn20wned.

A ferramenta finalmente está saindo da fase de testes depois de nada menos que 51(!) versões beta, e abrange dispositivos rodando versões do iOS entre a 11 e a 12.1.2. Há um grande porém aqui: aparelhos equipados com os chips A12 Bionic ou A12X Bionic — isto é, iPhones XR, XS, XS Max, iPads Pro de 2018, iPads e iPads mini de 2019 — não são suportados pelo utilitário. Donos desses aparelhos deverão esperar outra solução, como o Substitute (também do pwn20wned), para aplicar o jailbreak.

Em breve, a equipe Electra também deverá lançar sua solução de jailbreak para versões mais recentes do iOS, a Electra12 — que deve, inclusive, englobar dispositivos com os chips A12[X] Bionic. Até lá, entretanto, quem quer desbloquear seus iPhones ou iPads terá de ficar com o unc0ver.

O pacote de instalação do unc0ver 3.0 já pode ser baixado no GitHub e, para quem não tem muita ideia de como proceder, o iClarified tem tutoriais completos de como realizar o processo no Mac ou no Windows — os guias estão em inglês, mas são bem ilustrados e podem ser seguidos por qualquer um sem muita dificuldade.

via iDownloadBlog