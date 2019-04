Para desenvolvedores: WWDC19 deverá trazer novidades na Siri, realidade aumentada e mais!

Na semana passada nós comentamos diversos recursos que deverão pintar no iOS 13 e no macOS 10.15 — todos divulgados pelo brasileiro Guilherme Rambo.

Pois ele voltou hoje com mais novidades, agora com foco no que a Apple deverá apresentar na WWDC19 para desenvolvedores.

Siri

Desenvolvedores terão mais opções de integração com a Siri, incluindo reprodução de mídia, pesquisa, chamada de voz, ingressos para eventos, anexação de mensagens, viagem de trem, voo, portão do aeroporto e informações de assentos.

Marzipan

Quem optar por portar seus apps iOS para macOS utilizando o UIKit terão acesso a novas APIs as quais permitem que os aplicativos se integrem a recursos específicos do Mac, como a Touch Bar e a barra de menus (incluindo atalhos de teclado). Apps UIKit no Mac também poderão abrir várias janelas.

Os aplicativos que suportam Split View no iOS poderão ser redimensionados arrastando o divisor e também poderão ter a sua posição redefinida clicando duas vezes no divisor, assim como os aplicativos nativos para macOS.

E o melhor de tudo é que para tornar um app para iOS compatível com macOS será tão simples quanto marcar uma caixa de seleção numa configuração do Xcode.

Realidade aumentada

Aqui teremos novidades significativas, segundo Rambo, incluindo uma estrutura 100% em Swift para AR e um aplicativo complementar o qual permite aos desenvolvedores criar experiências visuais em AR. O ARKit também conseguirá detectar poses humanas e, para desenvolvedores de jogos, o sistema operacional suportará controles sensíveis ao toque e fones de ouvido estéreo.

Taptic Engine e links

Um novo framework dará aos desenvolvedores mais controle sobre o motor vibratório (Taptic Engine), que atualmente oferece um conjunto muito pequeno de estilos de feedback para desenvolvedores terceiros. Também teremos novidades relacionadas a visualizações de links (um preview da URL em questão), semelhantes aos que aparecem nas conversas do iMessage.

NFC

Já o NFC ganhará a capacidade de ler qualquer tag ISO7816, FeliCa ou MiFare — atualmente, apenas as tags formatadas como NDEF podem ser lidas por aplicativos de terceiros, como falamos neste artigo.

CoreML

Uma nova versão do CoreML permitirá que desenvolvedores atualizem seus modelos de aprendizado de máquina no dispositivo. Atualmente, como explicou Rambo, os modelos precisam ser pré-treinados e são estáticos após a implantação. Essa mudança, contudo, permitirá que o comportamento dos apps seja modificado conforme seus modelos de ML aprendem com as ações do usuário. A Apple também está adicionando uma nova API para desenvolvedores realizarem análises de som com aprendizado de máquina. O framework Vision terá um classificador de imagens integrado, sem a necessidade de incorporar um modelo de aprendizado de máquina para classificar as imagens em categorias comuns.

Digitalização e mais

A funcionalidade de digitalização de documentos disponível em algumas partes do iOS, como o aplicativo do Notas, estará disponível para desenvolvedores terceiros. Com essa nova API, os aplicativos finalmente poderão capturar fotos de dispositivos externos, como câmeras e cartões SD, sem precisar usar o aplicativo Fotos.

No Mac, aplicativos poderão oferecer extensões de provedores de arquivos, melhorando a maneira como certos apps (Dropbox, por exemplo) podem se integrar ao Finder. Haverá também uma nova API que desenvolvedores poderão usar para gravar drivers de dispositivos.

· • ·

A WWDC19 acontecerá entre os dias 3 e 7 de junho, em San Jose (Califórnia, Estados Unidos).