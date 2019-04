Samsung também poderá fornecer modems 5G para iPhones

Depois que Apple e Qualcomm fizeram as pazes, muitos agora já dão como certa a chegada de iPhones 5G em 2020 — sim, apenas em 2020, ja que neste ano as redes 5G ainda estão longe de serem unanimidade. Agora, mais um nome de peso também aponta nisso: Ming-Chi Kuo.

O analista mais famoso do mundo Apple soltou uma nota para investidores afirmando que veremos iPhones com modems 5G no ano que vem. Mas se engana quem acha que apenas a Qualcomm será a fornecedora desse componente vital. Segundo Kuo, a Samsung também entrará na jogada — o que não seria um absurdo levanto em conta que a Intel é carta fora do baralho e que a Apple não gosta de entregar todos os pedidos para apenas uma fornecedora (com o objetivo de diversifica sua cadeia, reduzindo riscos e melhorando seu poder de negociação).

Kuo explicou que a Apple provavelmente usará os chips da Qualcomm para mercados com espectro 5G mmWave, enquanto os chips da Samsung serão usados em mercados Sub-6GHz.

Ele prevê que a a Apple comercialize algo entre 195-200 milhões de iPhones em 2020, incluindo 70-75 milhões de modelos com suporte a redes 5G — um bom aumento em comparação com 2019, quando ele acredita que a Apple venderá algo entre 188-192 milhões.

