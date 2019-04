Apple TV+ tem novas contratações, mas perde showrunner de “Fundação”

O Apple TV+ está rapidamente se tornando uma das divisões mais movimentadas da Maçã, com entradas e saídas constantes de profissionais das mais diferentes áreas. Recentemente, tivemos duas contratações importantes para o serviço — ao mesmo tempo em que vimos uma saída significativa para uma das séries da plataforma.

Molly Thompson

A primeira contratação recente, como notou a Variety, foi a de Molly Thompson, nome importante da área de documentários que chega à Apple justamente para comandar a produção desse tipo de conteúdo.

Thompson é fundadora da A&E Indie Films, divisão de documentários da A+E Networks; por lá, ela desempenhou a mesma função em que atuará na Apple e foi a executiva responsável por projetos de alto calibre como “Murderball”, “Life, Animated” e “City of Ghosts”.

Ainda não há informações sobre filmes ou séries documentais que a Apple produzirá sob o comando de Thompson — certamente, ouviremos mais sobre esses futuros projetos em breve.

Danielle DePalma

Enquanto isso, como informou o Deadline, outro nome importante desembarca no Apple TV+, mas para uma área deveras distinta: estamos falando de Danielle DePalma, profissional que atuará como executiva sênior na equipe de marketing de filmes e séries da plataforma.

DePalma tem longa experiência na área: ela está deixando um cargo de vice-presidente executiva em marketing digital na Lionsgate — empresa na qual passou a última década e supervisionou campanhas para franquias como “Jogos Vorazes” e “Kick-ass”.

Na Apple, ela será subordinada ao executivo Chris van Amburg, chefe da divisão de marketing de vídeo, e terá como missão divulgar os filmes e as séries originais da Maçã em outras plataformas. Num mundo dominado pela Netflix, vai ser interessante saber que estratégias a Maçã adotará para conseguir isso.

Josh Friedman

Duas chegadas, uma saída: como trouxe o Hollywood Reporter, a Apple perdeu Josh Friedman, que seria um dos showrunners do seu épico de ficção científica “Fundação”.

Segundo informações, o roteirista deixou a série, baseada nos célebres livros de Isaac Asimov, em clima amigável. O cargo de showrunner será desempenhado agora somente por David S. Goyer (co-roteirista da trilogia “O Cavaleiro das Trevas”), mas o roteiro, escrito a quatro mãos por Friedman e Goyer, será mantido. Friedman também manterá seu cargo de produtor executivo, mas não mais participará do dia a dia da produção.

A saída não parece ter afetado o cronograma da série, que ainda é mantida sob total segredo — ela nem sequer foi uma das produções destacadas pela Apple no seu evento do mês passado, talvez por ainda estar em fases muito iniciais de produção. Fica a torcida para que não tenhamos mais pedras no caminho, já que a adaptação promete.

