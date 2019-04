Canal Apple TV chega ao YouTube para promover conteúdo da plataforma

Agora que o aplicativo Apple TV é uma plataforma completa de conteúdo, nada mais natural do que a Maçã fortalecer as estratégias de divulgação dele e dos filmes e séries presentes no serviço. Como parte desse processo, a gigante de Cupertino tratou de colocar no ar um novo canal no YouTube — apropriadamente nomeado “Apple TV”.

O canal, ao contrário do que se poderia esperar, não é dedicado exclusivamente ao conteúdo original do Apple TV+; em vez disso, ele traz trailers, clipes, vídeos de bastidores, entrevistas e outros materiais de filmes e séries disponíveis no aplicativo Apple TV e em todas as plataformas ligadas a ele, como HBO, Showtime e CBS.

No momento, já temos 55 vídeos disponibilizados no canal; entre eles, uma entrevista com os membros do elenco de “Game of Thrones”, trailers de lançamentos futuros como “O Rei Leão”, “Star Wars: The Rise of Skywalker” e “Coringa”, pequenos clipes da série original “Carpool Karaoke” e uma prévia do Apple TV+ — a mesma que nós vimos no evento da Maçã realizado no mês passado.

Engraçado notar que o canal parece ter sido criado já há quase um mês, mas sua existência só foi notada pelos principais meios de comunicação recentemente; ou seja, não houve nenhuma divulgação por parte da Apple em relação à novidade. Talvez a novidade seja, ao mesmo tempo, mais um prego no caixão do iTunes Movie Trailers — outrora a “central” da internet para o lançamento de prévias de filmes — inclusive com um app para iOS —, mas largado às moscas nos últimos anos.

Por ora, o canal não tem muitas revelações sobre os futuros filmes e séries originais do Apple TV+; conforme essas produções forem tomando mais forma, entretanto, é de se esperar que a Maçã use o YouTube para divulgá-las mais expressivamente.

via MacStories