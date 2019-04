Estudante de Nova York é acusado de roubar lojas da Apple e processa a empresa

Até o presente momento, os problemas nos teclados borboleta dos MacBooks, MacBooks Pro e MacBooks Air não têm sido lidados com particular destreza pela Apple. A empresa pediu desculpas pelas dores de cabeça enfrentadas pelos usuários afetados, mas não deu nenhum sinal de que iria tomar providências maiores para desatar esse nó. Agora, ao menos […]

Lembram quando Steve Jobs criticou fortemente o conceito de stylus na apresentação do iPhone, em 2007, só para a Maçã apresentar sua própria stylus superpoderosa (o Apple Pencil) oito anos depois? Bom, parece que estamos prestes a ver mais um método de interação outrora impensável ser adicionado ao iOS — ou, mais precisamente, aos iPads […]

Na semana passada a Anatel homologou as versões Wi-Fi + Cellular dos novos iPads mini e Air — as versões Wi-Fi já haviam sido homologadas anteriormente (mini, Air). Era o que faltava para os novos tablets da Maçã ficarem livres para comercialização no Brasil. Hoje, 23 de abril, eles finalmente estão disponíveis para compra — […]