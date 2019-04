Intel lança 9ª geração de processadores Core da série H, que chegam a até 5GHz

A Intel pode ter dado pra trás no desenvolvimento de modems 5G, mas o negócio principal da gigante — os processadores — continua a todo vapor. Hoje, a empresa anunciou a nona geração dos chips Core i5, i7 e i9 da série H, que serve para designar processadores de alto desempenho para computadores portáteis.

Só como um lembrete, a geração anterior desses processadores, a oitava, é a que atualmente equipa os modelos mais recentes do MacBooks Pro. Ou seja, é bem possível que vejamos a Apple adotando essas novas criações da Intel em uma geração futura das máquinas — isso, claro, caso a transição para os chips ARM desenvolvidos em Cupertino não chegue muito rapidamente.

Em relação aos processadores em si, temos seis novos modelos, todos eles ainda na velha arquitetura de 14 nanômetros — os chips da geração “Ice Lake”, afinal, já foram apresentados, mas ainda estão um pouco distantes do lançamento.

Os mais notáveis do novo grupo são os dois processadores i9: o mais poderoso deles consegue chegar, quando desbloqueado, a 5GHz de frequência — número inédito na Intel para chips destinados a máquinas portáteis.

Notável, também, é o fato de que todos os processadores da nova linha têm TDP (thermal design power, ou energia térmica de projeto) 45, o que significa que eles podem ser utilizados em máquinas mais finas — como os MacBooks Pro — nos quais a dissipação de calor não é tão eficaz. Eles também trazem suporte ao novo protocolo Wi-Fi 6 AX200, que conta com redução de latência em até 75%.

A tabela abaixo detalha as especificações técnicas de cada processador:

Segundo a Intel, os novos chips são ideais para usuários profissionais e criadores de conteúdo, com aptidão particular para edição e transcodificação de vídeo 4K; em comparação com uma máquina de três anos, os processadores da nova geração podem oferecer performance geral até 33% melhor, com percepção de responsividade aumentada em 28%. Os chips também se dão muito bem com jogos — muito embora provavelmente esse não seja seu foco se você está no mundo Mac.

ASUS, Dell, Lenovo, HP e Acer são algumas das fabricantes que já confirmaram a adoção dos novos processadores em suas futuras máquinas; como a disponibilidade das peças é imediata, notebooks equipados com a nona geração dos chips poderão surgir já a partir do próximo mês.

A Apple, claro, ficou calada — e provavelmente assim se manterá até uma futura atualização do MacBook Pro. Mas seria um update interessante, não?

via CNET