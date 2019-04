iPad Pro poderá ganhar suporte a mouse no iOS 13

Lembram quando Steve Jobs criticou fortemente o conceito de stylus na apresentação do iPhone, em 2007, só para a Maçã apresentar sua própria stylus superpoderosa (o Apple Pencil) oito anos depois? Bom, parece que estamos prestes a ver mais um método de interação outrora impensável ser adicionado ao iOS — ou, mais precisamente, aos iPads Pro.

No mais recente episódio do podcast Connected, o editor-chefe do MacStories, Federico Viticci, soltou uma informação que deixou muita gente animada: segundo ele, a Apple estaria planejando permitir o uso do mouse nos iPads Pro a partir do iOS 13.

A novidade seria uma iniciativa voltada principalmente à acessibilidade: usuários com dificuldades motoras ou outras deficiências poderiam simplesmente conectar um mouse na porta USB-C dos iPads Pro (ou via Bluetooth) e utilizá-lo como dispositivo de controle, com direito a ponteiro na tela e tudo mais.

A fala de Viticci não é um chute: ele ouviu essa conversa diretamente das suas fontes dentro da Apple, mas adicionou que o papo aconteceu “meses atrás” e, portanto, os planos podem ter sido alterados ou cancelados de lá para cá. O desenvolvedor Steve Troughton-Smith, entretanto, se meteu na história e corroborou as informações:

If you missed last week's @_connectedfm, @viticci had a pretty interesting scoop that he'd been sitting on re mouse support coming to iPad as an accessibility feature. As far as I'm aware, that *is* indeed in the works. I feel like every pro user will turn that on, day one 😂

— Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) 22 de abril de 2019