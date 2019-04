Novos iPads mini e Air estão agora disponíveis para compra no Brasil

Na semana passada a Anatel homologou as versões Wi-Fi + Cellular dos novos iPads mini e Air — as versões Wi-Fi já haviam sido homologadas anteriormente (mini, Air). Era o que faltava para os novos tablets da Maçã ficarem livres para comercialização no Brasil.

Hoje, 23 de abril, eles finalmente estão disponíveis para compra — pouco mais de um mês após serem anunciados.

O novo iPad Air — que basicamente ocupa o lugar do antigo iPad Pro de 10,5″ — é bastante fino, incorpora o chip A12 Bionic com o Neural Engine e o coprocessador M12, tem uma tela Retina com tecnologia True Tone e conta tanto com suporte ao Apple Pencil quanto para o Smart Keyboard.

Já o iPad mini — que mantém a tela de 7,9 polegadas — também incorpora o chip A12 Bionic, tela Retina com tecnologia True Tone e suporte ao Apple Pencil. Como ele não era atualizado desde 2015, o salto em performance aqui é bem grande.

Ambos trazem câmeras melhoradas em relação às suas gerações anteriores, com uma traseira de 8 megapixels (abertura ƒ/2.4) e uma câmera FaceTime HD frontal de 7 megapixels.

Os novos iPads Air e mini estão disponíveis nas cores prateada, cinza espacial e dourada, em versões de 64GB e 256GB. O iPad mini parte de R$3.500 (versão Wi-Fi) e R$4.600 (Wi-Fi + Cellular), enquanto o iPad Air de 10,5″ começa em R$4.500 (Wi-Fi) e R$5.600 (Wi-Fi + Cellular). Eles estão com prazo de envio entre 3-5 dias úteis.

iPad mini de Apple Preço à vista: a partir de R$ 3.149,10

Preço parcelado: em até 12x de R$ 291,58

Cores: cinza espacial, prateado ou dourado

Capacidades: 64 GB ou 256 GB

Lançamento: março de 2019

iPad Air de Apple Preço à vista: a partir de R$ 4.049,10

Preço parcelado: em até 12x de R$ 374,92

Cores: cinza espacial, prateado ou dourado

Capacidades: 64 GB ou 256 GB

Lançamento: março de 2019

