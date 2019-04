Apple relata primeira redução na sua frota de carros autônomos

Desde que a Apple começou a prestar contas ao Departamento de Veículos da Califórnia, como é obrigatório, sua frota de carros autônomos rodando pelo estado só tem crescido: da última vez em que relatamos novidades, há quase um ano, a empresa tinha 55 veículos de teste nas ruas. Os números continuaram subindo, mas agora parecem ter encontrado um limite.

Como informou o MacReports, a Maçã informou, em seu relatório mais recente enviado ao DMV californiano, que tinha 69 carros rodando pelas ruas do estado, com 110 motoristas de reserva designados para essa tarefa. Os números caíram em relação ao último documento, publicado em março, quando a empresa relatou ter 72 veículos e 144 motoristas nas vias.

Essa é a primeira vez que a Apple informa uma queda no seu número de veículos autônomos, mas a Maçã continua em terceiro lugar em tamanho de frota na Califórnia. A General Motors lidera, com 163 veículos e 989 motoristas, enquanto a Waymo, do Google, vem em segundo lugar com 125 carros e 368 motoristas.

Como sugeriu o Cult of Mac, a redução não necessariamente significa que a Maçã esteja desacelerando os planos do Projeto Titan. Claro, notícias recentes indicam que a empresa fez uma série de demissões na equipe do sistema de carros, mas a diminuição da frota da Apple pode ser causada por um simples recolhimento de alguns dos veículos para ajustes técnicos ou algo do tipo.

De qualquer forma, é salutar que prestemos atenção nos próximos relatórios: caso a Apple continue informando reduções na frota, é possível que haja algum caroço nesse angu. Caso contrário, segue o jogo.