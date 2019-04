Documents ganha compartilhamento instantâneo de arquivos; djay, Vectornator, Yoink, Slack, ESPN e TestFlight são atualizados

Que tal uma nova rodada de atualizações interessantes de aplicativos importantes da App Store? Vamos às novidades de hoje!

Documents da Readdle

Agora, na versão 6.9.1 do app, você pode compartilhar qualquer um arquivo ou pasta instantaneamente com um iPhone ou iPad que estiver por perto. O único pré-requisito é que o Documents esteja instalado e ativo em ambos os dispositivos.

Também é possível baixar arquivos da web enquanto se utiliza algum outro app. Para completar as novidades, o Documents agora é compatível com o idioma vietnamita.

djay

A versão 3.1 do djay conta com muitas novidades, incluindo novos pacotes de loops, amostras de pacotes e visuais, um novo modo PRO com dois decks no iPhone, opção de personalizar sampler (incluindo reorganizar, gravar e importar suas próprias amostras), biblioteca de mídia em tela cheia no modo Classic e modo com quatro decks no iPad, Beat Jump e pontos de início/fim no Automix para controlar as transições.

Além disso, ele agora conta com suporte ao recurso Atalhos da Siri (para iniciar o Automix via comandos de voz), tem controles deslizantes separados para controlar o volume do amostrador e do looper de forma independente, oferece suporte para duração de transição de 0 bar, para o controlador MIDI do Numark Party Mix Pro, além de VoiceOver para o modo Looper e para ler títulos de músicas ao usar o controlador MIDI para procurar músicas, entre outras coisas.

Vectornator

A versão 2.4 do app (lançada recentemente) adicionou boas novidades, incluindo a opção de arredondar cantos e o suporte à SonarPen.

Yoink

Usuários do Yoink agora podem mudar a posição do app na tela de uma forma muito mais fácil, apenas arrastando a própria janela do app. Além disso, o recurso Câmera de Continuidade passou a ser suportado e permite salvar fotos/documentos do seu iPhone ou iPad diretamente no Yoink.

Você agora também pode clicar com o botão direito do mouse em um arquivo para “Salvar como” e não apenas mover/copiar o arquivo como também renomeá-lo, usar o teclado para navegar, manter um arquivo no Yoink ao arrastá-lo para fora (mantendo a tecla Fn pressionada ao arrastar), desativar temporariamente o Yoink ao arrastar algo (mantenha a tecla Fn pressionada durante o arrasto) e adicionar rapidamente o conteúdo da área de transferência ao Yoink (pressione duas vezes o atalho de teclado — por padrão, F5 ).

Slack

O comunicador mais utilizado dentro de empresas ganhou uma novidade muito aguardada por brasileiros: suporte ao nosso idioma! Para isso, é preciso entrar nas configurações do app e alterar o idioma — infelizmente, em nossos testes, isso ainda não funcionou. Vai entender… 🤷🏻‍♂️

ESPN

Agora você pode seguir todos os seus jogadores favoritos (Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, LeBron, Curry, Brady e muitos outros). O app também conta com pontuações personalizadas, vídeos e notícias na “Home” e nos “Resultados”.

As listas de jogadores e estatísticas foram redesenhadas e permitem que você veja todas as informações em detalhes diretamente do aplicativo. Além disso, é claro, as famosas correções de bugs e otimizações.

TestFlight

O aplicativo da plataforma de testes da Apple ganhou melhorias nas traduções para outros idiomas, compatibilidade com a busca do iOS, melhorias no alinhamento de texto e navegação e algumas correções de bugs.