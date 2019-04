iFixit desmonta Galaxy Fold e descobre o que está causando os problemas no aparelho

Eu sei, eu sei: não é comum, aqui no MacMagazine, cobrirmos tão a fundo um lançamento da concorrência. Acontece que o Galaxy Fold está longe de ser um lançamento comum: ele é, não obstante todas as falhas e os problemas, um vislumbre do futuro e de uma tecnologia que, eventualmente, poderá ser adotada inclusive pela Apple. Portanto, nada mais justo que acompanhar a sua saga — especialmente agora, que o pessoal da iFixit pôs as mãos em um exemplar do aparelho.

A missão do site era, naturalmente, descobrir se há alguma falha de projeto no Galaxy Fold que tenha causado os defeitos em uma série de dispositivos enviados a veículos especializados e testadores. Como era de se esperar, os problemas foram detectados — e eles correspondem às hipóteses levantadas anteriormente por veículos como o The Verge.

Basicamente, a “falha fatal” do Galaxy Fold está em um vão de aproximadamente 7mm nas partes superior e inferior da dobra, exatamente onde as bordas que protegem a tela se encontram. Essa abertura é totalmente desprotegida, possibilitando a entrada de poeira, detritos e líquidos que, mais cedo ou mais tarde (mais provavelmente mais cedo, como vimos nos aparelhos de teste), causarão danos catastróficos à tela.

O problema se estende à própria natureza da tecnologia OLED: os pixels que compõem esse tipo de painel são frágeis. Em aparelhos comuns, a proteção de vidro se encarrega de protegê-los de intempéries e impactos, mas no caso do Galaxy Fold, não temos nada disso; o que há é um revestimento plástico e um mecanismo que dobra e desdobra esses pixels milhares de vezes ao longo da sua vida, o que diminui sua durabilidade. Juntando isso à suscetibilidade do aparelho a coletar detritos, temos uma receita para o desastre.

A Samsung terá um desafio e tanto para reprojetar o Galaxy Fold até a sua nova data de lançamento — aparentemente, 13 de junho, como informou a CNET com base num email distribuído pela operadora americana AT&T — mas ainda não confirmado oficialmente pela sul-coreana.

A título de curiosidade, a iFixit deu uma nota 2/10 ao Galaxy Fold no seu índice de “reparabilidade”. A empresa elogiou o fato de o aparelho ser facilmente aberto com uma simples chave de fenda Philips, bem como a modularidade de vários componentes internos. As críticas, além da fragilidade extrema, ficaram por conta da dificuldade para troca das baterias e o uso de cola para fixar as telas do dispositivo.

Será que há salvação para o aparelho do futuro?

