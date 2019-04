Novos AirPods poderão ser lançados ainda em 2019

A Apple “acabou” de lançar novos AirPods. A segunda geração dos fones sem fio da Maçã vêm com melhorias pontuais, incluindo um novo chip H1 (proporcionando 50% mais tempo de conversação), suporte ao comando “E aí, Siri” e uma case de recarga sem fio que também é vendida separadamente. Mas parece que veremos novos AirPods chegando ainda em 2019 — pelo menos é o que diz Ming-Chi Kuo (famoso analista com ótimas fontes na cadeia de suprimento da Maçã) e o DigiTimes.

Ming-Chi Kuo

Em uma nota para investidores, a Mãe Dináh do mundo Apple afirmou que veremos dois novos modelos de AirPods chegando no fim de 2019 ou no começo de 2020.

Um deles seria basicamente um upgrade do atual e manteria o mesmo preço (resta saber se estamos falando do preço com ou sem a case de recarga sem fio), enquanto o segundo viria com um novo design e preço mais elevado.

E parou por aí: Kuo não deu nenhuma outra pista do que poderíamos ver de novidades nesses dois modelos. Rumores passados, contudo, dão conta de que em algum momento os AirPods ganharão um novo revestimento menos escorregadio, uma opção na cor preta, cancelamento de ruído, entre outras coisas.

Do ponto de vista de produção, o analista informou que a Apple mudará a forma como os AirPods são fabricados, adotando um “projeto de sistema integrado” que visa reduzir o índice de falhas durante a montagem do produto, economizando também espaço e diminuindo o custo de produção. As parceiras da Apple nessa empreitada seriam Luxshare, Goertek e Amkor.

Kuo aposta que a Maçã venderá 52 milhões de unidades de AirPods em 2019, passando para 75-85 milhões em 2020.

DigiTimes

O veículo asiático afirmou que a Apple lançará a terceira geração dos AirPods no fim de 2019, com direito a cancelamento de ruído — a taiwanesa Inventec seria a grande responsável pela produção, com alguns dos pedidos indo também para a chinesa Luxshare Precision.

Como a Apple fará isso, ninguém sabe. Mas como apontamos, essa não é a primeira vez que pessoas supostamente familiarizadas com os planos da Apple falam de AirPods com tal capacidade, então é provável que a empresa esteja mesmo tentando desenvolver tal recurso para colocar nos seus famosos fones sem fio.

Se o cancelamento de ruído chegará junto à terceira geração dos AirPods, no fim de 2019, aí já é outra história — até porque, como sabemos, o histórico do DigiTimes não é lá dos mais confiáveis (ainda que inclua alguns bons acertos).

