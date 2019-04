Suporte de Macs é considerado novamente o melhor pela Laptop Mag

Já há bastante tempo, a Laptop Mag conduz anualmente uma pesquisa entre as fabricantes de computadores para determinar qual delas presta o melhor suporte remoto aos seus clientes. Em 2019, como tem acontecido há vários anos, deu Apple na liderança.

O teste da revista é feito “em campo”: editores e jornalistas da publicação entram em contato com as empresas anonimamente, pedindo ajuda em uma série de tópicos e anotando respostas, detectando falhas e registrando o tempo necessário para resolver cada questão.

No caso da Apple, os pesquisadores solicitaram suporte em aspectos como a habilitação do Modo Escuro no macOS Mojave, o cancelamento de atualizações automáticas e o desligamento das câmeras dos MacBooks. No fim das contas, a Maçã conquistou 91 pontos entre 100 possíveis — sendo 54 (de 60) no suporte pela internet e 37 (de 40) do suporte via telefone.

A Laptop Mag elogiou a capacidade dos atendentes da Apple de prestar suporte rápido e eficaz, com respostas na ponta da língua e conhecimento aparentemente amplo de todos os aspectos dos Macs, tanto em hardware quanto em software. A média de tempo das ligações para a Maçã ficou em 6 minutos e 40 segundos, enquanto os problemas enfrentados via chat foram resolvidos em períodos de 5 a 9 minutos.

O único caso em que um atendente tropeçou um pouco foi quando perguntado sobre a possibilidade de desligar a webcam do MacBook — ele afirmou que “só colocava um pedaço de fita sob a câmera dele” e precisou de 5 minutos para voltar com uma resposta, instruindo o pesquisador sobre como desligar o acesso à câmera app por app. Ele não se aprofundou em opções mais técnicas, como o desligamento do componente pelo Terminal.

Dentre as demais fabricantes, a Razer (que, é bom lembrar, é uma empresa muito menor e focada no nicho específico dos gamers) conquistou o segundo lugar com 88 pontos, sendo 58 no suporte via internet — mais do que a Apple. Dell, Samsung e ASUS completaram o Top 5, enquanto a Microsoft ficou em oitavo lugar e a MSI amargou a lanterna.

Os resultados, claro, refletem a experiência dos jornalistas da Laptop Mag nos Estados Unidos; o suporte das empresas em outros países, como o Brasil, pode variar. Como têm sido vossas experiências?

via AppleInsider