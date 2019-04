Apple anuncia recall para alguns adaptadores de tomada

A Apple anunciou hoje um recall para os adaptadores de tomadas AC, principalmente para os modelos utilizados em Hong Kong, Reino Unido e Singapura. Em um comunicado para a imprensa, a empresa explicou que, em casos muito raros, tais adaptadores de tomada/parede (com três pinos) podem quebrar e criar um risco de choque elétrico ao serem tocados.

Esses adaptadores de tomada de parede foram fornecidos junto a Macs e a alguns dispositivos iOS entre 2003 e 2010, além de também fazerem parte do Apple World Travel Adapter Kit (indisponível na Apple Online Store brasileira). Ainda segundo a empresa, ela está ciente de seis incidentes em todo o mundo com tais acessórios.

O recall não afeta nenhum adaptador de energia USB da Apple, ou seja, estamos falando apenas dessa parte destacável que encaixa no adaptador de energia em si.

A Apple está pedindo a clientes que parem de usar os adaptadores afetados imediatamente. Se você tem um desses adaptadores, pode visitar esta página para ficar por dentro de todos os detalhes da troca. De forma resumida, os adaptadores afetados são os que *não* contam com inscrições na parte interna — os novos adaptadores, além das inscrições, contam com detalhes em cinza na parte interna.

Confira, abaixo:

Caso você tenha um adaptador que faça parte do recall, pode procurar um Centro de Serviço Autorizado Apple, uma loja oficial ou entrar em contato pelo site. Pode ser que seja necessário checar o número de série do Mac, do iPad, do iPhone ou do iPod touch caso o adaptador tenha sido fornecido com um desses produtos.