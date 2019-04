Conceito: como o recurso Tempo de Uso poderá chegar ao macOS

Na última semana, dentre a infinitude de “prévias” dos futuros sistemas da Apple descobertas pelo desenvolvedor Guilherme Rambo, levantou-se a possibilidade do macOS 10.15 ganhar uma versão do recurso Tempo de Uso para chamar de sua. Para quem está por fora, a ferramenta — que estreou no iOS — é destinada a melhorar a relação dos usuários com seus dispositivos, oferecendo opções de controle de uso, alertas de tempo e visualização de padrões.

Tendo em mente essa possível chegada ao macOS, o designer Jacob Grozian imaginou como o Tempo de Uso seria implementado na plataforma — e o resultado, se vocês querem minha opinião, ficou muito interessante.

Segundo Grozian, a ferramenta chegaria ao macOS como um app avulso, baseado no projeto Marzipan (como já são os aplicativos Notícia, Bolsa, Gravador de Voz e Casa). A tela inicial mostraria os padrões de uso da pessoa, com gráficos divididos por categorias e horas do dia (ou dias da semana/do mês).

Na barra lateral, usuários poderiam clicar em cada uma das categorias para ver quais apps são mais utilizados dentro daquela área, em que horas ela é mais ativa e outros dados relevantes. No canto inferior esquerdo, seria possível alternar entre seus Macs e os das outras pessoas da sua família, vendo os padrões de uso de cada um.

O Tempo de Uso no macOS também contaria, claro, com as mesmas ferramentas de controle da sua contraparte para iOS. Seria possível estabelecer um tempo de repouso para desativar o Mac durante um certo período e configurar limites de Apps para impedir o uso excessivo de determinados aplicativos — basicamente da mesma forma que já explicamos tintim por tintim nesse artigo.

Muito legal, também, seria o ícone do Tempo de Uso imaginado por Grozian para a barra de menus do Mac: lá, você poderia ter acesso rápido às informações mais relevantes do aplicativo, como aplicativos e categorias mais utilizadas, tempo restante no limite configurado e tempo total de uso no dia.

Confira:

O que acharam da ideia? É bem verdade que o uso de um Mac é, em boa parte do tempo, diferente do uso de um iPhone ou iPad, o que pode tornar a implementação do Tempo de Uso no macOS um pouco menos útil do que no sistema móvel. Ainda assim, seria uma adição interessante.

via 9to5Mac