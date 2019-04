Intel desistiu de modem 5G após acordo entre Apple e Qualcomm

Como todos já devem saber, Apple e Qualcomm firmaram um acordo e colocaram um ponto final nas diversas disputas que vinham sendo travadas em muitos países.

Poucas horas depois do anúncio do acordo, a Intel — até então parceira da Apple no fornecimento de modems para iPhones iPads — pegou todo mundo de surpresa ao anunciar que estava desistindo do seu projeto de modem 5G para smartphones.

Com o anúncio, muitos se perguntaram se a Apple fez o acordo com a Qualcomm pois já sabia que a Intel não conseguiria entregar um modem 5G para a empresa em 2020 ou se o tal acordo foi o motivo de a Intel jogar a toalha. Segundo Bob Swan, CEO da Intel, a segunda alternativa é a correta.

Em uma entrevista para o Wall Street Journal , o executivo afirmou que, por conta do acordo entre Apple e Qualcomm, eles avaliaram as perspectivas de lucro para desenvolver e entregar tal tecnologia para smartphones e concluíram que, no momento, não existe uma boa alternativa, um caminho claro para isso.

Eu particularmente (assim como Ian King e Mark Gurman, da Bloomberg) acreditava na outra opção, ou seja, que a Apple se viu forçada a fechar um acordo com a Qualcomm por entender que a Intel não seria capaz de lhe fornecer um chip 5G no ano que vem. Mas a declaração de Swan faz sentido pois a Apple era a única grande cliente da empresa para esse modem 5G.

Vale notar, porém, que a Intel não saiu 100% do mercado 5G: a empresa ainda está construindo produtos de rede e infraestrutura, além de modems para dispositivos que não sejam smartphones. Ela também ainda está decidindo o que fazer com seu negócio de modem 5G, no qual sem dúvida investiu bastante tempo e dinheiro — alguns inclusive já cogitaram a possibilidade de a própria Apple adquirir esse negócio (as patentes e invenções relacionadas), afinal a Maçã está entrando nesse negócio de cabeça.