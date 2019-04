iPad Pro poderá ganhar 5G somente em 2021

Enquanto a máquina de rumores do iPhone segue a todo vapor, o iPad Pro trilha seu rumo de forma muito mais ordeira — o que não é de se surpreender, já que o mercado de tablets é menos aquecido que o de smartphones. Isso não significa, claro, que eles estão quietinhos em seus cantos.

Nosso amigo de sempre, o analista Ming-Chi Kuo, enviou hoje uma nota a investidores (via UDN) compartilhando algumas previsões sobre futuros modelos do iPad Pro. Segundo Kuo, os tablets receberão uma atualização menor no fim de 2019 ou início de 2020, mantendo os tamanhos de tela atuais e a maior parte dos recursos, mas com uma novidade interna: placas lógicas flexíveis feitas de polímero de cristal líquido (LCP).

Ao contrário do que algumas mentes poderiam concatenar, entretanto, essas placas flexíveis não seriam indicativo de um futuro iPad Pro dobrável (ou ao menos é o que se espera). Em vez disso, a novidade seria uma forma de começar a preparar o terreno para a introdução da tecnologia 5G nos tablets — que aconteceria não nessa próxima versão (que, lembrando, poderá chegar apenas em 2020), mas somente em 2021.

A mudança para placas de LCP tornaria propícia a inclusão do 5G nos iPads porque, sendo flexíveis, a Apple poderia conectar mais componentes a elas em projetos que não fossem limitados pela rigidez das placas atuais. Os iPads Pro de 2019 seriam uma espécie de “teste” para esse material, e quando a Maçã estivesse finalmente dominando o seu uso, faria a transição para o 5G nos seus tablets.

Kuo não comentou que outras possíveis mudanças seriam introduzidas nos futuros iPads, sejam os modelos de 2019 como as versões futuras com 5G. Por ora, ficamos apenas com essas informações preliminares — que já são, cá entre nós, suficientes para causar uma certa curiosidade sobre o futuro, não é verdade?

via Cult of Mac