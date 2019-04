iPhones de 2019 poderão ter calombo da câmera integrado ao vidro traseiro

Já estamos no fim de abril, o que significa que o (provável) lançamento dos famigerados iPhones de 2019 está a poucos meses de distância. Com isso, os vazamentos, rumores e projeções vão se intensificando — basta ver essas duas novidades surgidas recentemente nas profundezas da internet.

O site Macotakara pôs as mãos em alguns modelos 3D de possíveis iPhones de 2019 — semelhantes àqueles que comentamos no nosso Instagram, há alguns dias. Os modelos são bastante rudimentares e parecem ter saído diretamente de uma impressora 3D, sem qualquer tipo de polimento; ainda assim, é possível ter uma boa noção do que devemos esperar nos futuros aparelhos (caso os protótipos sejam reais, claro).

Os modelos são ligeiramente mais espessos que os iPhones atuais, possivelmente para acomodar a bateria maior que possibilitará o recurso de carregamento sem fio bilateral/reverso. As três câmeras traseiras ficam no infame módulo quadrado, em um posicionamento triangular, com o flash posicionado acima de uma das lentes.

Renders

O leaker Steve Hemmerstoffer (mais conhecido como pelo perfil no Twitter @OnLeaks) se juntou ao site indiano CashKaro para criar renders dos possíveis iPhones de 2019 com base nas características evidenciadas pelos protótipos e em informações apuradas por ele mesmo.

Os renders mostram um visual no geral parecido com os atuais iPhones XS e XS Max, mas com algumas mudanças. A principal, claro, estaria na traseira, com o novo módulo de câmera quadrado: segundo Hemmerstoffer, o sobressalto (calombo) das câmeras passaria a ser “integrado” ao próprio vidro traseiro — isto é, no módulo não seria mais uma peça separada e rodeada por um anel de metal; em vez disso, o vidro traseiro seria constituído de uma peça única, moldada sob medida. Resta saber o que isso significaria do ponto de vista da durabilidade.

Outras mudanças nos renders incluem bordas ligeiramente menores nas telas, um novo interruptor para o modo silencioso (que, aqui, mover-se-ia para cima e para baixo, e não mais para os lados). O microfone traseiro teria uma mudança no posicionamento, mas a porta Lightning permaneceria no seu lugar de direito — nada de USB-C por enquanto, segundo Hemmerstoffer.

Curtiram?

via MacRumors, 9to5Mac