Novos iMacs são homologados pela Anatel

Na mesma semana que lançou os novos iPads Air e mini e os novos AirPods, a Apple também atualizou os iMacs. E, assim como aconteceu com os tablets e com os fones de ouvido, os novos desktops da Maçã também passaram pelo crivo da Agência Nacional de Telecomunicações.

Eis o Certificado de Homologação emitido pela Anatel para os modelos A2115 (27 polegadas, 5K) e A2116 (21,5 polegadas, 4K):

Eis as fotos dos modelos enviados para a agência:

Os iMacs ficaram até 2x mais rápidos com a 9ª geração de chips Intel; além disso, eles também ganharam a opção de GPUs Radeon Pro Vega.

No Brasil, os preços dessas novas partem de R$11.700 (modelo de entrada do iMac de 21,5″ com tela 4K) e de R$15.600 (iMac de 27″ com tela 5K). Há, ainda, um modelo de entrada com tela de 21,5″ (sem ser 4K), o qual sai por R$9.800 (este não foi atualizado).

Nos Estados Unidos eles saem por US$1.300 (iMac de 21,5″ 4K) e US$1.800 (iMac de 27″ 5K); esse modelo de entrada de 21,5″ sem tela 4K custa US$1.100.