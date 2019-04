Apple Music volta a oferecer três meses de testes gratuitos no Brasil

Pelo visto a Apple está fazendo alguns experimentos para ver como o público brasileiro reage melhor às ofertas de testes do Apple Music.

Como já informamos, no fim do ano passado a empresa passou a cobrar R$0,90 pelo período de testes de três meses (o que, na prática, era quase a mesma coisa que “grátis”, mas talvez pagar esses centavos de alguma forma faria alguma diferença na fidelização do cliente); no mês passado, ela voltou a não cobrar nada pelo teste, mas diminuiu o período de três para apenas um mês.

Agora, tudo voltou ao “normal” e usuários que nunca testaram o Apple Music têm novamente três meses gratuitos para degustação, como podemos ver na página do serviço de streaming musical.

Taí uma boa notícia para quem está insatisfeito com Spotify, Deezer e companhia e quer dar uma chance ao Apple Music.

Numa nota relacionada, o álbum “Lemonade”, da cantora Beyoncé, está finamente disponível no serviço da Maçã.

O álbum foi lançado em 2016 e permaneceu como uma exclusividade do TIDAL até a alguns dias atrás, quando aterrissou tanto no Apple Music quanto no Spotify — ainda que ele estivesse disponível para compra na iTunes Store, por R$34,90.

dica do @sb_lcs