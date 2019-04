Apple perde três integrantes do núcleo de design industrial de Jony Ive

Promoções do dia na App Store: Pic Navi, PixelMaze, HQ Photo Enlarger e mais! Aproveite a nossa seleção de promoções nas App Stores nesta sexta-feira! O Pic Navi é um visualizador e editor das localizações de fotos, criado por Tsuyoshi Niwa e nosso destaque do dia. Abra o aplicativo, escolha uma imagem e as informações de onde ela foi tirada serão apresentadas, bem como a direção por caminhada, ciclismo, […]

Acesso Pessoal do iPhone rende processo à Apple por suposta infração de patente Mais um dia, mais uma papelada chegando no departamento jurídico do Apple Park. Hoje, a Maçã recebeu um processo por conta de um recurso que, a essa altura, já é lugar comum em todos os smartphones do mundo: o Acesso Pessoal (Personal Hotspot) do iPhone. A empresa WiNet Labs, baseada no estado americano do Wyoming, […]

Novos renders comparam os supostos “iPhone XI” e “iPhone XI Max” Ontem nós divulgamos imagens/renders do que poderá vir a ser o “iPhone XI” (ou “iPhone 11”), fruto do trabalho do leaker Steve Hemmerstoffer (mais conhecido como pelo perfil no Twitter @OnLeaks) junto ao site indiano CashKaro. De acordo com eles, teremos um visual no geral parecido com os atuais iPhones XS e XS Max, mas […]