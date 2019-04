Já é possível cadastrar cartões de débito do Itaú no Apple Pay! [atualizado]

Quem aqui lembra da saga dos cartões de débito do Itaú no Apple Pay? Vamos relembrar tudo, afinal já tem um tempinho.

No fim de novembro passado, nós informamos que o banco começou a liberar cartões de débito no Apple Pay, algo que já era oferecido — com certas limitações, é verdade — pelo Bradesco e pelo Banco do Brasil.

Pouco tempo depois, clientes passaram a ter dificuldades para cadastrar seus cartões de débito do Itaú no Apple Pay. Em contato com o banco, o MacMagazine recebeu a informação de que o lançamento não ocorreu de forma oficial e que que tudo ainda fazia parte de “um projeto piloto englobando 5.000 clientes” — e que não havia um prazo determinado de lançamento para o grande público.

Nada então havia mudado. Até hoje.

Na verdade, há alguns dias temos recebido relatos de leitores que conseguiram cadastrar seus cartões de débito “puro” do Itaú no Apple Pay. Nós, porém, estávamos tentando realizar o procedimento diariamente por aqui, sem sucesso.

Hoje, após mais um relato de sucesso do leitor Bruno Nascimento, nós também tivemos êxito.

Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa do Itaú para confirmar se o banco finalmente liberou oficialmente os cartões de débito no Apple Pay ou se estamos falando apenas de uma ampliação do grupo participante desse projeto piloto.

Atualização 26/04/2019 às 11:46

O Itaú confirmou ao MacMagazine que, a partir de hoje (26 de abril), cartões de débito “puro” e a função débito dos cartões múltiplos passaram a ser oficialmente suportados no Apple Pay.

A assessoria também informou que, por enquanto, cartões de crédito adicionais continuam não sendo suportados, mas que o banco está trabalhando para viabilizar isso — sem dar um prazo para que isso aconteça.