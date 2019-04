Novos renders comparam os supostos “iPhone XI” e “iPhone XI Max”

Ontem nós divulgamos imagens/renders do que poderá vir a ser o “iPhone XI” (ou “iPhone 11”), fruto do trabalho do leaker Steve Hemmerstoffer (mais conhecido como pelo perfil no Twitter @OnLeaks) junto ao site indiano CashKaro.

De acordo com eles, teremos um visual no geral parecido com os atuais iPhones XS e XS Max, mas com algumas mudanças, sendo a principal o novo módulo de câmera quadrado e o calombo das câmeras, que passaria a ser “integrado” ao próprio vidro traseiro.

Hoje, eles estão de volta com mais renders, agora comparando o “iPhone XI” ao “iPhone XI Max”, além de oferecer um vídeo 360 graus do suposto aparelho de 6,5 polegadas (abaixo).

E as novidades ficam mesmo por aí: de resto, tudo é basicamente igual aos renders que divulgamos ontem, incluindo bordas ligeiramente menores nas telas, um novo interruptor para o modo silencioso (que se move para cima e para baixo, e não mais para os lados) e o reposicionamento do microfone traseiro.

Hemmerstoffer, no entanto, disse no Twitter que mais detalhes sobre os aparelhos serão divulgados em breve. Então, fiquemos ligados!

